Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харківський бронетанковий завод у партнерстві з малишевцями приступив до модернізації Т-64 БМ2, створеного на базі ще радянського танка. Наразі йдеться про спільну програму з ДП «Завод ім. В.О. Малишева».
За словами директора ДП «Харківський бронетанковий завод В’ячеслава Стрільця, нині тривають роботи над укладенням договору з малишевцями, розробляються конструкторські рішення для доведення бойової машини до сучасних стандартів. Зокрема, буде здійснено новітню обробку корпусу, також на танк встановлять потужний двигун.
Як розповів керівник підприємства зараз завод повністю завантажений, йде підготовка до проведення капітального ремонту 13 одиниць військової техніки, вартість якого складає пеонад 135 мільйонів гривень. Також ведеться активна робота щодо укладення нових контрактів, зокрема, з Міноборони. Тож нинішній рік підприємство завершить з прибутком.