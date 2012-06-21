Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Вчора на території міської клінічної лікарні №17 харківським медикам, котрі щодня надають медичну допомогу пацієнтам, які захворіли на GOVID-19, вручили нагороди харківських міської та обласної рад.
Під час церемонії нагородження заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан наголосила, що сотні медичних працівників міста ретельно виконують свої професійні обов’язки, інколи, навіть, у більшій мірі, ніж того вимагає ситуація. Як приклад, вона навела сумлінну роботу персоналу міських лікарень №13 та 17, що здійснює цілодобове чергування біля хворих на коронавірус, а лікарі і медсестри амбулаторної допомоги щодня відвідують вдома нетяжких хворих. Ці люди попри те, що часто самі стають жертвами небезпечної інфекції, мужньо виконують свою роботу.
Почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська Слава» за професіоналізм та з нагоди Дня Незалежності України і Дня міста нагороджені головний лікар лікарні №17 Дмитро Черепов та його колега з поліклініки №8 Олена Чумаченко. Низка працівників медустанов, залучених до боротьби з коронавірусом, отримали Почесні грамоти виконкому Харківської міської ради, департаменту охорони здоров’я та Подяки міського голови.
Не менш цінною нагородою став і подарунок від харківського бізнес-клубу «Альянс» — захисні щитки та захисні костюми для лікарів і персоналу лікарень, які опікуються хворими на COVID-19.