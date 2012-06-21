Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
В самому центрі столиці Слобожанщини, на майдані Свободи, відкрилася виставка «Музей виборчого трешу», створена активістами Руху Чесно спільно з Суспільним. Експонатами музею стали предмети підкупу виборців, зразки політичної реклами та приклади чорного піару.
Тема політичного сміття завжди, особливо під час виборчих кампаній, ставала предметом гострих дискусій у суспільстві, тож новостворена виставка сьогодні, напередодні місцевих виборів, набирає особливої актуальності. Учасники Руху Чесно своєю виставкою прагнуть виховати у громадян політичну культуру, щоб вони, за словами аналітика Руху Олександра Щукіна, обирали політиків не за подарунки, а за змістовну виборчу кампанію. У Харкові практично під час кожної виборчої кампанії буйним цвітом розросталися подарункові щедрості від кандидатів у депутати як продовольчими наборами, так і влаштуванням різних масових розважальних заходів. Є це і сьогодні, попри карантинні обмеження.
Як визнають самі організатори музею, виставка, де все це зібрано у концентрованому вигляді, може викликати як сміх так і обурення.
«Важливо, щоб перемогло все ж раціо — і на виборах ми не дозволили політичному трешу насмітити нам в голові і в житті», — зазначила продюсер харківської філії Суспільне Ганна Силаєва.