Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



На харківській кондитерській фабриці «Т-Престиж» виготовляють чи не найсмачніші кекси, еклери, рулети, мафіни, тістечка, торти, шоколадні цукерки, – всього понад 500 найменувань продукції. А досягти такої популярності у шанувальників солодощів підприємству вдалося завдяки новітнім технологіям.

«Продукція виготовляється на сучасному обладнанні виробництва Італії, Німеччини, Франції, України. Асортимент дуже широкий. У нас серйозна підтримка: ми запрошуємо з різних країн технологів. Наше підприємство має 35 власних патентів», – розповіла директорка підприємства Тетяна Козир та повідомила, що якість виробів фабрики контролюється лабораторією. І не лише на виході продукції, а, перш за все, ретельно перевіряється сировина.

За словами керівника підприємства свою продукцію фабрика представляла на престижних виставках США – від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, Азербайджану, Казахстану, Латвії, Польщі. А в Німеччині «Т-Престиж» практично став постійним учасником регулярних виставок. Майже з кожного такого заходу харків’яни привозили дипломи та нагороди, якими відзначені більш ніж півсотні найменувань продукції.

Навіть сьогодні, попри пандемію і кризу, фабрика динамічно розвивається, готуючи нові солодкі сюрпризи для споживачів та ексклюзивні вироби на міжнародні виставки.