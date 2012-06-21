Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Комунальне підприємство «Харківводоканал» проводить заміну старих зношених мереж на нові. При цьому ремонтники дбають не лише про безперебійну роботу холодного водопостачання у місті, а й застосовують сучасні методи, які дозволяють замінювати ділянки аварійних водопровідних мереж без руйнування міської інфраструктури та суттєво скорочують витрати на ремонт і відновлення дорожнього покриття.

Крім цього, ремонтники комунального підприємства дбають і про комфорт харків’ян, тож виконують перекладку труб таким чином, щоб довести до мінімуму час відсутності холодного водопостачання у житлових будинках, школах, дитсадках та офісах.

З початку нинішнього року у Харкові замінено вже понад 16 кілометрів мереж холодного водопостачання. А до кінця 2020 року «Харківводоканал» планує замінити ще 25 кілометрів мереж. Наразі ремонтні роботи тривають у всіх районах обласного центру. Зокрема завершується перекладка труб на проспекті Перемоги, де вже замінили частину трубопроводу і виконали аварійно-відновлювальні роботи на насосній станції.