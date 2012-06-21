Заняття з фрісбі, петанку, флорболу, сумо та інших видів спорту, яких не культивують у межах країни, але вони досить цікаві й розвивальні для дитини, невдовзі можуть стати популярними в харківських школах. Меморандум про запровадження їх у школах підписано в Дитячо-юнацькій спортивній школі №7 між Харківською міськрадою і спортивним рухом JuniorZ, який очолює Олександр Педан.
Як повідомив директор департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради Олексій Чубаров, проект JuniorZ спрямований на залучення молодого покоління до активного способу життя і пропонує ввести у школах України заняття з альтернативними видами спорту. Він зазначив, що це перший етап знайомства вчителів з цими видами спорту.
За словами Олексія Чубарова, ініціатор проекту популяризатор активного способу життя Олександр Педан привіз до Харкова 18 тренерів із цих видів спорту, які проведуть для викладачів фізкультури презентаційні тренінги, покажуть, як проводити заняття, розкажуть про їхні особливості. Якщо вчителі зацікавляться, то зможуть пройти поглиблені курси і отримати спеціальні сертифікати.
«Після цього вони запропонують керівництву шкіл ввести модулі гандболу або фрісбі чи іншого альтернативного виду спорту. Ці модулі сертифіковані на рівні Міністерства освіти України. Заняття проходитимуть безплатно», — зазначив Олексій Чубаров.
Він повідомив, що у вересні планують провести у Харкові всеукраїнський форум учителів, де викладачі фізкультури обміняються досвідом упровадження у школах альтернативних видів спорту.