Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харкові вперше в Україні за результатами ЗНО найуспішнішим випускникам, які досягли найвищих результатів, набравши під час державної атестації 200 балів, вручать грошові премії. З такою пропозицією до депутатів міськради звернувся Харківський міський голова Геннадій Кернес і відповідне рішення щодо персонального преміювання лідерів ЗНО планують прийняти вже на наступній сесії.
Як розповіла директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, 25 вихованців харківських шкіл цього річ досягли 200-бальних результатів ЗНО, а учениця з Харківського фізико-математичного ліцею №27, який упродовж 3 років має високі результати в зовнішньому незалежному оцінюванні, отримала по 200 балів відразу з двох предметів — фізики та математики.
Максимальні бали харківські випускники набрали з таких дисциплін: з математики — 13, фізики — 4, англійської мови — 4, біології — 3, історії України — 1 та хімії — 1.