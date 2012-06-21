Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харкові після звернення міського голови Геннадія Кернеса до мешканців міста щодо боротьби з розповсюдженням наркотиків активісти розгорнули справжній наступ на поширення наркоманії. Нині вже розроблено і ефективно діють кілька напрямків з протидії поширення в мегаполісі психотропних речовин. У рамках програми «Чисте місто» налагоджено взаємодію активістів, комунальних та інформаційних служб міськради, правоохоронців.
Як розповів директор департаменту із взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міськради Валентин Топчій, з вулиць Харкова прибрано 171 рекламу наркотиків. За його словами, харків’яни активно долучилися до спільної боротьби з наркоманією, про що свідчать в тому числі і 204 повідомлення про розміщення реклами та 105 — про продаж наркотичних і психотропних речовин. Всі ці повідомлення, які надходять на міську інформаційну службу передаються до Головного управління Національної поліції у Харківській області, оперативно відпрацьовуються правоохоронцями, а комунальники видаляють рекламні написи.
Окрім того в місті результативно працює чат-бот «Стопнаркотик», завдяки якому активісти виявляють адреси каналів з продажу наркотиків та мають змогу їх блокувати. Для тих, хто тільки долучився до чат-боту у «Telegram», розміщені відповідні інструкції.