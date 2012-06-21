Відбулося нагородження переможців XIII Міжнародного конкурсу юних піаністів Володимира Крайнєва, який проходив у Харкові за підтримки Харківської міської ради.
Нинішнього року за звання найкращих змагалися 56 музикантів з України, Франції, США, Канади, Австрії, Литви, Грузії, Австралії, Казахстану, Румунії та ін. Харків представили піаністи музичної школи-інтернату, дитячих музичних шкіл №№9, 12, 15, ліцею мистецтв і Харківського музичного училища ім. Б.Н. Лятошинського.
Голова журі конкурсу, піаніст, віце-президент Європейської асоціації музичних конкурсів для юнацтва (EMCY) Юстас Дваріонас із Литви відзначив високий рівень організації та проведення цього традиційного заходу, який щороку перетворюється на справжнє свято класичної музики, та розповів, що в обов’язковій програмі для виконання були твори двох композиторів — Клода Дебюссі та Петра Чайковського.
За його словами, у молодшій віковій групі не була присуджена перша премія, тільки друга і три третіх, а у старшій — одна перша премія, дві другі й дві треті. Кращими юними виконавцями було визнано музикантів з Австралії, Канади, Литви і кількох регіонів України — Харківської, Сумської, Одеської, Чернівецької областей та Києва. Звання лауреатів отримали харків’янки Дарина Саннікова, Марія Чуприна та Марія Кургузова. Дипломи та спеціальні призи від спонсорів їм вручили члени журі, до якого, крім українських музикантів, увійшли професори музичних академій з Лондона та Праги.
«Журі було дуже вражене, роздало багато призів учасникам, які всі вони заслужили тією прекрасною грою, яку ми почули. Тут кожна дитина талановита по-своєму. Дуже добре виступили учасниці, які навчаються у школі Персел у Великій Британії, діти з різних регіонів України виступили дуже цікаво і професійно», — розповів Юстас Дваріонас.
Він також повідомив, що для наступного конкурсу, який запланований на березень 2020 року, журі обрало для обов’язкової програми твори двох інших класиків — Роберта Шумана та Фридерика Шопена.