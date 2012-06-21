Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Переддень осені мешканці Харкова можуть визначити не лише за погодою, а й за попереджувальними табличками та стрічками КП «Харківводоканал» про проведення ремонтних робіт. У кожному районі обласного центру таких місць – десятки. І хоч це додає певних незручностей харків’янам, особливо автомобілістам, проте вони не нарікають, а швидше навпаки, бо вірять що взимку не буде неприємних сюрпризів з водопостачанням.
Саме задля цього і докладають максимум зусиль ремонтні бригади «Харківводоканалу». Щодня на вулицях міста працює понад 300 одиниць спеціалізованої техніки, в кожному районі міста ідуть роботи з перекладки мереж водопостачання та водовідведення, ведуться планово-попереджувальні роботи на технологічному і електротехнічному обладнанні насосних станцій.
Особливу увагу в підготовці до зимового періоду комунальники приділяють налагодженню внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання та водовідведення. За словами начальника управління з обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» Валерія Харлана, станом на 31 липня замінено близько 20 кілометрів таких мереж. А всього до роботи в осінньо-зимовий період вже підготовлено понад 70 відсотків будинків комунальної форми власності.
Утім у харків’ян як і упродовж останніх років сьогодні виникають серйозні побоювання стосовно подачі тепла. Керівництво КП «Харківські теплові мережі» сором’язливо мовчить про усунення розбалансування внутрішньобудинкових теплових мереж. Не чутно відповідей на звернення замерзаючих торік мешканців Харкова, немає повідомлень про хоча б початок таких робіт ані на відомчому сайті, ані в ЗМІ чи на порталах місцевої влади. Невже такі «дрібниці» не варті уваги комунальників великого міста?