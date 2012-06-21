Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Два дні поспіль харків’ян тішать добрими новинами, що навіть в умовах зростання пандемії коронавірусу в місті, додає оптимізму жителям обласного центру. Їх земляк, тенісист Артем Подорожний привіз до Харкова дві золоті медалі, здобуті на чемпіонаті України, який проходив у Бучі Київської області. Артем у фінальному поєдинку з одеситом Германом Самофаловим дістав переконливу перемогу, обігравши суперника з рахунком 6:4, 6:2.
Вдруге вони зустрілися під час виступу в парному розряді, де за підсумками п’ятиденного турніру харків’янин також став чемпіоном.
А вихованець Харківської гімназії №47 Владислав Волков, за котрого вболівали не лише однокласники, а й вся шкільна спільнота міста, яка пристрастилася до вивчення таємниць хімії, став переможцем III етапу Всеукраїнської дистанційної хімічної олімпіади для учнів 8-9 класів.