Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харків’янин Юрій Лишенко, який працює дизелістом-електриком на полярній станції «Академік Вернадський» у складі двадцять п’ятої полярної експедиції, нещодавно відсвяткував тут свій 47 день народження.
Як розповів NewsRoom іменинник, це вже третій день народження, які він зустрічав на самому крайньому півдні Землі. А взагалі, за словами полярника-харків’янина, свої знаменні дати йому доводилося відзначати на борту суховантажів на крайній півночі, в Сибіру і Якутії.
Цього року святкування відбувалося за давньою традицією. Робочий день нічим, хіба що окрім привітань колег, не відрізнявся від череди таких же буднів. А ось вечеря й справді була святковою. Вже так заведено на станції, що в день народження когось із членів експедиції за вечірній столом з традиційними м’ясними нарізками, закусками, салатами, серед яких окрасою були свіжі помідори, збирався весь колектив неодмінно в костюмах і краватках.
Цього разу від традиції також не відступили ні на крок. «Урядовий кур’єр» приєднується до привітань та зичить Юрію стабільно міцного полярного здоров’я, успіхів у його нелегкій праці і, звичайно, — справжнього людського щастя.