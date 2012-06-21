На Херсонщині знаходять різноманітні способи, щоб привабити туристів. На нараді в облдержадміністрації вирішено забезпечити маркування туристських маршрутів національних природних парків і вказівниками об’єктів на автошляхах. Таке завдання поставлено перед головами районних державних адміністрацій, районних рад, об’єднаних територіальних громад і міськими головами міст обласного значення.
Як зауважила директор департаменту культури, туризму та курортів Херсонської облдержадміністрації Світлана Думинська, це світова практика, її давно успішно впроваджують у країнах ЄС, близького й далекого зарубіжжя.
В Україні таку роботу активно ведуть у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Полтавській областях, що сприяє підвищенню туристської привабливості цих регіонів і поліпшенню орієнтування туристів на місцевості.
«Необхідно визначити туристські об’єкти, які потребують позначення у 2018 році на автошляхах області за європейськими стандартами, кількість необхідних знаків і місця їх можливого розташування, забезпечити їх встановлення, — зазначила Світлана Думинська. — Це мають бути передовсім об’єкти історико-культурної спадщини та природно-заповідного фонду — тачанка, шато Трубецьких, вежа Вітовта, скіфський курган «Огуз», Олешківська та Кам’янська Січі, національні природні парки «Олешківський», «Азово-Сиваський». Одним із пріоритетних об’єктів для маркування в цьому році вважаємо історико-культурну пам’ятку національного значення «Кам’янська Січ». Крім того, буде встановлено стенди з картосхемами найпривабливіших туристських об’єктів у місцях масового перебування туристів.
На сьогодні на об’єктах природно-заповідного фонду області 17 туристських маршрутів та екологічних стежок, які вже давно потребують маркування. Зокрема два маршрути в Джарилгацькому національному природному парку, три в Олешківському, шість у біосферному заповіднику «Асканія-Нова». Є проекти прокладання трьох екологічних стежок в Азово-Сиваському і трьох туристських маршрутів у Нижньодніпровському парках.