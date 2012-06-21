У Великдень голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв передав Благодатний вогонь з Єрусалиму у тимчасово окупований Крим. Це відбулося на кордоні Херсонщини й Криму на КПВВ Каланчак. Вогонь приймав Архієпископ Кримський і Сімферопольський Климент, – Єпископ Української православної церкви Київського патріархату. «Така традиція передачі вогню вкрай вагома для мешканців тимчасово окупованого півострова, адже для українців у Криму дуже важливо розуміти, що і їх сьогодні, і громадян України об’єднує віра, любов до власної Батьківщини й жага до свободи», – зазначив Архієпископ Климент. У свою чергу Андрій Гордєєв зазначив, – «ми вже третій рік поспіль передаємо цю священну Божу іскру на окуповану територію. Для нас це ще і великий духовний символ того, що ми разом з кримчанами, що українці ніколи не змиряться з тим, що частину нашої держави було нахабно анексовано. Херсонщина знаходиться на межі з територією, на якій живуть наші земляки, і ми впевнені, що наша підтримка їм потрібна». Благодатний вогонь з Єрусалиму було доставлено на Херсонщину сьомого квітня, у ніч напередодні Великодня, коли делегація облдержадміністрації привезла його релігійним громадам Херсона з Києва. На адміністративній межі Херсонщини з Кримом Священний вогонь зустріли прикордонники та працівники митної служби. Архієпископ Климент разом із головою облдержадміністрації Андрієм Гордєєвим благословив бійців та службовців митниці та привітав їх зі святом. Також прикордонників і митників пригостили пасками, приготовленими з любов’ю місцевими жителями Херсонщини. Очільник облдержадміністрації наголосив, що цей день знаменний, тому що вдалося доставити священний вогонь до Криму: «Таким чином ми ще раз підкреслили, що Крим м це Україна. Що Херсонщина завжди буде регіоном, де люди ніколи не змиряться з тим, що поряд окупована територія, і те, що кримчани, не зважаючи на ризик прагнуть незалежності».