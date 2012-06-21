В Херсонській області проводиться реєстрація на участь у новому проекті з підтримки самозайнятості та мікропідприємництва «Зміцнення самозабезпечення переміщених осіб і громад, постраждалих від конфлікту в Україні».
Внутрішньо переміщеним особам, а іноді й учасникам АТО через обставини, які склалися, доводиться починати все з нуля. Підтримати їхні перші кроки на шляху до власної справи покликаний новий проект від Міжнародної організації з міграції (МОМ), що здійснюється за фінансової підтримки уряду Німеччини через німецький банк Розвитку KfW. Регіональним виконавчим партнером МОМ із впровадження проекту в Херсонській області обрано громадську організацію «Херсонський обласний тренінговий центр «Вектор розвитку». Навчально-консультаційний проект грантової підтримки спрямовано передусім на внутрішньо переміщених осіб, які шукають шляхи для започаткування свого бізнесу й прагнуть налагодити ділові контакти. А також для представників місцевих громад, демобілізованих учасників АТО, яким буває важко реалізувати себе в мирному житті через непрості соціально-економічні умови та проблеми з працевлаштуванням.
До участі в конкурсі з розвитку бізнесу запрошують зареєстрованих і чинних підприємців із числа внутрішньо переміщених осіб та представників місцевої громади. За іншим напрямом запрошують самозайнятих осіб та підприємців-початківців з внутрішньо переміщених осіб і представників місцевої громади.
Пріоритет надають внутрішньо переміщеним особам, жінкам, ветеранам АТО. До тренінгів із мікропідприємництва запрошують осіб, які мають досвід офіційно зареєстрованої підприємницької діяльності, активний чинний бізнес і претендують на отримання гранту для розширення бізнесу. Розмір гранту, в разі успішного захисту бізнес-плану та виконання додаткових вимог донора (співфінансування, найм працівників тощо), становить до 2500 євро.