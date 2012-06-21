Транспортний парк поліції Херсонщини поповнився двома новенькими катерами. Правоохоронці мали змогу пройти випробування плавзасобів на набережній річки Дніпро. Під час іспитів працівники водної поліції перевірили маневреність та потужність сучасних двигунів, встановлених на катерах; наскільки миттєво вони набирають швидкість; переконалися, що ті майже на місці можуть розвернутися на плаву в зворотній бік. Один із катерів був збудований завдяки фінансовій підтримці херсонського підприємця Ігоря Колихаєва. Проектування та будівництво катеру для херсонської поліції здійснювалось миколаївським підприємством ТОВ «Чорноморська яхтова верф» під керівництвом генерального директора Олександра Сагайдакова. Начальник обласного главку поліції Артур Мєріков розповів, що під час проектування цього катеру враховувалися особливості акваторії Херсонщини та вимоги сьогодення до підтримання правопорядку на воді. Отже поліція Херсонщини отримала водний транспортний засіб, якому за технічними характеристиками немає рівних серед поліцейських плавзасобів в Україні. Перед спусканням катерів на воду священик храму «Святої великомучениці Варвари» УПЦ КП освятив поліцейські плавзасоби та благословив особовий склад відділення поліції в порту «Херсон» на безпечне та успішне виконання службових обов’язків. Завдяки цим двом сучасним катерам водна поліція Херсонської області стане більш мобільною та зможе ефективніше протидіяти водному браконьєрству та іншим правопорушенням на воді.