Херсонський машинобудівний завод після тривалого простою запустив виробництво комбайнів. Завод уже випустив вісім комбайнів спільно з фінською компанією. Наразі на рівні Кабінету міністрів обговорюється питання про те, щоб на базі «Херсонського машинобудівного заводу» запровадити комплексну програму «Комбайни України», яка б забезпечувала країну технікою власного виробництва. Підприємство простоювало кілька років і навіть знаходилося під загрозою знищення. Але завдяки підтримці з боку обласної держадміністрації на Херсонщині відновлено виробництво комбайнів та збережено завод. Протягом двох років керівництвом ХМЗ велися переговори з фінською компанією Rosenlew, яка має багату історію виробництва сільськогосподарської техніки. У 2017 році між ХМЗ та Rosenlew було підписано партнерську угоду про спільне виробництво комбайна SKIF 280 Superior. За основу взяли комбайн нового покоління з пропускною спроможністю від 9,8 до 13 кг/с, потужністю двигуна до 276 кінських сил, що відповідає європейським стандартам.
ГАРНА НОВИНА