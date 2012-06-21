Уродженець Полтавщини Юрій Вороний першим у світі провів операцію з пересадки трупної нирки людині. До цього піонер трансплантації вже віртуозно опрацював методику хірургічних маніпуляцій на собаках. У травні 1930 року на Всесоюзному з’їзді фізіологів, який проходив у Харкові, вчений-новатор продемонстрував піддослідну тварину з пересадженою ниркою.
Першою прооперованою людиною стала 26-річна Оксана Галушко, яка вчинила спробу самогубства, отруївшись сулемою. У пацієнтки перестали функціонувати нирки, що не залишало їй шансів на життя. Саме це спонукало хірурга херсонської лікарні Юрія Вороного вдатися до відчайдушного кроку, що давав хоч якусь надію на порятунок. Донором став померлий від черепно-мозкової травми 60-річний чоловік.
Операцію було проведено бездоганно, і нирка почала функціонувати, однак пацієнтка прожила після цього лише дві доби. На жаль, тодішня наука ще не мала засобів проти відторгнення організмом чужих органів, що стало причиною смерті хворої.
Першу успішну операцію з пересадки нирки виконали аж 23 грудня 1954 року в США, коли донором став живий брат-близнюк пацієнта. Однак Юрій Вороний вважав антигуманним калічити людей і принципово виступав за розроблення методик використання у трансплантації тільки трупних органів.