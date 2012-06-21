Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На Черкащині триває збирання пізніх зернових та технічних культур. Кукурудзу на зерно вже зібрано на площі 14 тис. гектарів із середньою урожайністю близько 47 центнерів з гектара. Сою зібрали на 6 тисячах гектарів із середньою урожайністю 7,4 центнера. Урожайність соняшнику, який обмолотили з площі майже 30 тисяч гектарів, становить близько 24 центнерів.
Паралельно з другими жнивами, аграрії готують ґрунт та сіють озимі під урожай наступного року. Стримує посівну кампанію значний дефіцит вологи в ґрунті.
Несприятливі погодні умови та жорстка ґрунтова посуха призвела до зниження урожайності та втрат врожаю сільськогосподарських культур на території багатьох районів. Фахівці провели спеціальні обстеження понад 5,5 тис. гектарів посівів кукурудзи, сої та соняшнику, які вирощують 24 сільськогосподарські підприємства. Із зазначеної площі рекомендовано до списання значну частину урожаю, втраченого у зв’язку зі складними погодними умовами. За попередніми оцінками, найбільші втрати зафіксовано в Смілянському районі.