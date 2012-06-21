Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
За інформацією департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації, у господарствах області зібрали понад 2 мільйони тонн зерна зернових та бобових культур. По області врожайність у середньому становить 53,4 центнера з гектару, що на понад 4 центнери більше від минулорічного показника на цей час.
Попри непрості погодні умови, високий результат вдалося забезпечити завдяки сумлінної праці, використання сучасних технологій, високопродуктивної техніки та якісного насіння.
Жнива в області продовжуються. Наразі зернові і зернобобові культури обмолочено на понад 374 тисячі гектарах, що становить трохи більше 83% до площі їх посіву.
Тож і нинішнього року Вінниччина забезпечить свої потреби у продовольчому та фуражному зерні ранньої групи та сформує значний експортний потенціал.