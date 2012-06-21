Як відомо, погода цієї весни піднесла вітчизняним аграріям несподіваний сюрприз – терміни сівби ярих культур суттєво зсунулися на більш ранні. Аби посіяти вчасно, поки не пересохнув ґрунт, хлібороби мали докласти просто-таки нелюдських зусиль. Але справилися. Сівба основних культур загалом добігає кінця, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Станом на 2 травня 2018 року посів цукрових буряків здійснено на площі 263 тис. га, що становить 87% до прогнозу. Окрім того, посів ранніх ярих зернових та зернобобових культур проведено на площі 2,2 млн га або 90% до прогнозу. Зокрема, великі побоювання у експертів викликав ячмінь: чи встигнуть посіяти його вчасно, зважаючи на вкрай стислі терміни? (Див. «УК» № 70 від 12 квітня). Тепер можемо упевнено сказати – встигли. Ячмінь висіяно на площі 1,4 млн га, або 91% до прогнозу. Горох посіяно на площі 398 тис. га або 94% до прогнозу; овес – на 174 тис. га або 85% до прогнозу; – пшеницю – на площі 152 тис. га або 86% до прогнозу.
Триває посів кукурудзи на зерно, наразі її висіяно на площі 2,3 млн га або 49% до прогнозу, посів соняшнику проведено на площі 3,3 млн га або 59%. Сої посіяно на площі 439 тис. га або 23% до прогнозу, які будуть кінцеві результати – поки що неясно з огляду на невизначену ситуацію з відшкодуванням ПДВ на експорт цієї культури. Гречку поки що посіяно на площі 5 тис. га або 4% до прогнозу, просо – на площі 5 тис. га або 9% до прогнозу.