— Чи задоволені ви тим, що зроблено за два роки прем’єрства, чи, можливо, є якісь речі, які поки що не вдалися?

— Бути задоволеним означає, що потрібно йти на пенсію. Я думаю, що принаймні ці два роки я не сидів на місці і намагався максимально ідентифікувати ті проблеми, які є, і визначити підходи, як їх можна вирішити. І ми розпочали вирішувати ті проблеми, які не вирішувалися роками. Я вважаю, що останні чотири роки, з яких два роки мого прем’єрства, є достатньо складними з огляду на той багаж нерозв’язаних проблем, який був до 2014 року, який і спричинив слабкість самої України.