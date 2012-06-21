У дворі школи села Стасі в Диканському районі Полтавської області є будівля, в якій розміщено аж чотири музейні кімнати. Усі вони цікаві, там багаті експозиції, але на їхньому тлі виокремлюється музейна кімната, яку створив 6-річний місцевий хлопчик, а нині п’ятикласник Богдан Демочко. Там зберігаються старовинні речі, культові предмети, нагороди, рушники і вишивані речі, посуд, приймачі, документи, військовий одяг і нагороди різних часів, ліхтарі, друкарські машинки. За приблизними підрахунками, експозиція налічує понад тисячу експонатів.
Працівники Диканського краєзнавчого музею розповіли, що тут є такі експонати, яких навіть у них немає. У шкільному краєзнавчому музеї проводять уроки історії. Директор школи Галина Бідна пишається музеєм і його засновником і віщує йому долю відомого історика. Він проводить екскурсії з указкою, як і годиться справжньому екскурсоводові.
Земляки Богдана, знаючи про його захоплення, всіляко його підтримують і допомагають: хтось принесе вишивку, другий — пилку, горщик або стару гармошку. Хлопчина має ключі від приміщення і може відвідувати його, коли потрібно. За подвижницьку роботу, збереження пам’яті про земляків та історію села Стасівська сільрада відзначила хлопця подякою.
Є в Богдана ще одне хобі: він любить пекти хліб. Цього мистецтва його навчила бабуся. Тож гостей у музеї зустрічає у вишитій сорочці із хлібом-сіллю.