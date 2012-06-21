Упродовж серпня в Сумській центральній міській бібліотеці імені Т. Шевченка працюватиме виставка живопису «Нова хвиля», яка щойно відкрилася у відділі літератури й мистецтва. Її автор — 27-річний сумчанин Сергій Смоленський. Уперше взяв у руки пензель у шість років, навчався у місцевій художній школі імені М. Лисенка. Має хист не тільки до малювання й графіки, а й різьблення на шкірі. Вочевидь ця любов передалася від батька, бо Ігоря Смоленського-старшого добре знають не тільки в Сумах, а й поза межами міста. Він відомий знавець тонкощів різних народних ремесел, член Спілки народних майстрів України.
А за освітою Сергій — кухар-кондитер. Свого часу працював у кафе та ресторанах, але мистецтво все-таки переважило. За словами художника, це вже його друга персональна виставка, на якій він представив пейзажі, натюрморти, анімалістику, а також кілька робіт, виконаних в оригінальній техніці — різьблення на шкіряних виробах: кулони, шпильки, браслети. Назвав її «Новою хвилею», бо в експозиції низка морських пейзажів. Крім того, більшість робіт виставляють вперше, а ще він представник молодого покоління художників, що також значною мірою мотивує таку назву.