Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Незважаючи на запевнення місцевих керівників, що наступний опалювальний сезон розпочнуть своєчасно, у Смілі ще залишаються невирішені проблеми, які можуть вплинути на ситуацію з подачею тепла. Недавно Черкаська облдержадміністрація посприяла тому, аби місто переказало 2,1 мільйона гривень НАК «Нафтогазу» за угодами реструктуризації заборгованості. Але несплачений підприємством «Смілакомунтеплоенерго» борг перед АТ «Черкасигаз» у сумі 52 млн грн. залишається. А з ним — і загроза для жителів міста сидіти в холодних квартирах.

Свого часу була складена дорожня карта для забезпечення стабільної роботи теплопостачального підприємства. Там зокрема рекомендували міському голові розробити програму фінансової підтримки «Смілакомунтеплоенерго», якою передбачилися кошти для виконання гарантійних зобов’язань перед НАК «Нафтогаз», а також кошти на погашення боргів перед АТ «Черкасигаз», які керівництво міста повинне було переказати ще в кінці минулого року (7,8 млн), коли одержували державну допомогу (16,1 млн грн).

Проте борги й досі залишаються несплаченими. Як прокоментував голова облдержадміністрації Сергій Сергійчук, «мешканці міста знову стали заручниками бездіяльності Смілянської міськради і блокування депутатами прийняття необхідних рішень для забезпеченню людей теплом».

Також існує заборгованість з виплати заробітної плати працівникам підприємства «Смілакомунтеплоенерго» за серпень-вересень 2020 року у сумі близько 2,4 млн грн. Вирішено терміново скликати позачергове засідання виконкому Смілянської міської ради, на якому розглянути питання про забезпечення фінансування тепловиків.