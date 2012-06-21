Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва та департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації оголосили початок конкурсу для підприємців Харківщини на отримання безвідсоткового мікрокредиту коштом обласного бюджету.
Представники малого та середнього підприємництва регіону, які стануть переможцями конкурсу, що проводиться у рамках Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на Харківщині на 2016-2020 роки, зможуть отримати від 50 до 75 тисяч гривень мікрокредиту строком на 1 рік, або ж 75 – 200 тисяч на 2 роки.
Як зазначив один з підприємців, що працює у сфері внутрішнього туризму Олександр Косьмін, така допомога області малому бізнесу дозволяє не лише розширити власну справу, придбати техніку, обладнання, запровадити інноваційні та енергоощадні технології, модернізувати виробництво, а й часто стає паличкою-виручалочкою для підприємців, які відчувають тимчасову скруту у бізнесі. Також Олександр зауважив, що значним плюсом цього проекту є надання кредитів для широкого спектру сфер підприємництва, в тому числі і зеленого туризму.