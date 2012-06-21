Цьогоріч на День Незалежності в центрі Києва вперше з 2014 року не гриміла військова техніка. Святкування відбувалося в новому європейському стилі, що мало покласти початок новій традиції вшанування всіх, ким пишається країна. Тож замість параду центром столиці пройшла Хода гідності, режисером якої став кліпмейкер Алан Бадоєв.
Вона розпочалася вранці 24 серпня біля пам’ятного хреста, встановленого на місці загибелі Героїв Небесної Сотні на Майдані Незалежності. Туди прибули Президент Володимир Зеленський з родиною, ветерани бойових дій з дітьми та рідні загиблих захисників. Спільно вони поклали квіти на алеї Небесної Сотні, вшанували їх хвилиною мовчання. Піднято державний прапор, пролунали сто ударів дзвона — шануючи сотню загиблих героїв.
Президент зупинився на важливих подіях нашої історії, які відбулися за роки незалежності. Він порівняв Україну із жінкою-матір’ю, в якої сусід украв двох дітей — Крим і Донбас. А 29 серпня було оголошено Днем пам’яті захисників України.
Глава держави відзначив військових (загиблих — посмертно), а також медиків і волонтерів державними нагородами.
Хода гідності розпочалася з Майдану Незалежності. У ній пройшли відомі українські медики, вчителі, спортсмени, дипломати. Головною частиною став гімн України, який виконали Дарина Красновецька у супроводі Національного оркестру України, композитор Мирослав Скорик, артистки Alina Pash і Тіна Кароль (з даху консерваторії) та оперні вокалісти.
Трохи пізніше відбувся Марш захисників України — від парку Шевченка. У голові колони пройшли вдови і матері загиблих на Донбасі. Українці вітали її учасників вигуками «Дякуємо!» та «Героям слава!» і ставали перед ними на коліно. У цій ході взяли участь близько 15 тисяч осіб.
Тобто відбулися два альтернативні заходи, та їхніх учасників об’єднала спільна мета: відзначити чергову річницю Незалежності, згадати минуле, вшанувати наші здобутки та героїв — полеглих і тих, які й нині не шкодуючи життів обстоюють самостійність і неподільність України.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»