Компанія UBC Group найближчим часом відкриває у Вінниці потужний завод з виробництва холодильного обладнання. Навесні 2018 року на роботу вийдуть перші 500 фахівців. Підприємство, будується на території Вінницького індустріального парку поблизу старого аеропорту і матиме площу близько 20 тисяч квадратних метрів і дасть роботу 1500 жителів міста, – повідомляє прес-служба центру зайнятості.
UBC Group інвестує близько 16 млн євро в будівництво, яке триватиме до 2020 року. Нині підприємство формує штат працівників різних професій: інженерів з машинобудування, фахівців з якості, операторів верстатів з програмним керуванням, слюсарів механікоскладальних робіт.
Нагадаємо, що KTD Group, що випускає в Україні побутову техніку під торговими марками ТМ Saturn, ST і Laretti, має намір в квітні-травні 2018 роки запустити виробництво холодильників в Черкасах з планами вивести його на потужність майже 300 тисяч одиниць. Наразі компанія продовжує роботу щодо підписання контрактів з європейськими виробниками, які хочуть розмістити замовлення на випуск продукції під своїми торговими марками на заводі в Черкасах.