Вербна неділя: чому верба?
Як і в багатьох інших випадках, язичницькі традиції тісно сплелися з християнськими.
Вербна неділя (Вхід Господній в Єрусалим) припадає на шостий недільний день Великого посту (у 2018 році це 1 квітня). Згідно з Новим Заповітом, Ісус в'їхав до Єрусалиму на віслюку, і іудеї, вже знаючи про воскресіння Лазаря, зустрічали його, як Царя, що несе мир (осел символізував мир, тоді як в'їзд у місто на коні означав війну). Жителі Єрусалима розстеляли перед Ісусом свій одяг, співали Месії осанну і обмахували пальмовими гілками.
У східному християнстві пальму замінила верба - по-перше, тому, що пальма у нас не ростає, по-друге, тому, що верба вже мала традиційне і ритуальне значення в язичництві і, як в більшості випадків, язичницькі традиції сплелися з християнськими.
У древніх слов'ян верба – перше квітуче дерево, яке завжди уособлювало прихід весни і нове життя. У християнстві вербі додали нове символічне значення: її гілки називають «гілками чесноти», адже вони тягнуться прямо до неба.
У Вербну неділю віруючі приносять у храм молоді галузки верби. Її освячують. Після цього вербу несуть додому і ставлять у воду. За повір'ям (знову-таки, змішання християнства і язичництва), якщо гілочки верби пустять коріння – можна висадити в землю, а якщо вони засохнуть – потрібно спалити.
Традиції свята
Мабуть, найпоширенішою традицією Вербної неділі можна вважати удари вербою. Після того, як вербу освятили на ранковій службі в церкві, люди били один одного гілочками і примовляли: «"Не я б'ю - верба б'є, за тиждень Великдень».
У народі вважали, що освячена верба має особливу очисну силу, яка здатна врятувати худобу від псування і хвороб. Домашню худобу били вербою, щоб уберегти тварин від «злого ока». Вважалося, що освячена верба може зупинити грозу і град, а кинута в полум'я – допоможе загасити пожежу.
У Вербну неділю влаштовували вербові базари, де продавали різні дитячі іграшки, книги та солодощі. Там же купували і зв'язану в пучки вербу. До пучка обов’язково прив'язули паперового ангелика, якого називали «вербний Херувим».
Після закінчення Вербної неділі, настає Страсний тиждень.