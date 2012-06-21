У Білозерському районі Херсонщини перевізники відмовляються перевозити пільгові категорії населення, якщо нема угод з об’єднаними територіальними громадами та іншими органами місцевого самоврядування на компенсацію. Шляхи вирішення питання забезпечення пільгового перевезення громадян на приміських автобусних маршрутах Білозерського району у 2018 році розглянули на нараді в ОДА.
За словами одного з перевізників — директора ТОВ «Херсонське АТП 16527» Юрія Монастирьова, проблему можна розв’язати лише в разі виявлення волі і бажання самої громади. Він розповів про Білозерську ОТГ, голова якої дуже швидко відреагувала на зміни, було проведено сесію, укладено угоду з ТОВ «Херсонське АТП 16527».
Про позитивний досвід упровадження пільгових перевезень розповів Савелій Лейбзон, голова Музиківської сільської ОТГ, де компенсація за пільгові перевезення діє на постійній основі вже другий рік. Тут алгоритм такий: квитки на пільгові перевезення видають відповідним категоріям громадян; за поїздку квитки передають водіям; а потім компанія-перевізник віддає керівництву ОТГ всі використані квитки, на суму яких буде надано грошову компенсацію.
Ще одна проблема — перевезення жителів Херсона до їхніх дачних ділянок, розташованих у Білозерському, Олешківському та Голопристанському районах. За словами Олени Рузгіс, начальника управління соціальної політики міськради, у місцевому бюджеті передбачено мільйон гривень на компенсацію пільгових перевезень у напрямках дачних ділянок із квітня цього року. Перелік перевізників, з якими укладатимуть угоди, і категорії пільговиків, що матимуть право на безкоштовні перевезення, буде оприлюднено у ЗМІ та на сайті міськради. Начальник управління транспорту та зв’язку ОДА Валерій Соценко зазначив, що забезпечення пільгових перевезень — тільки на розсуд місцевої влади.
За підсумками наради виконавчому комітету Херсонської міської ради, Білозерській РДА, головам ОТГ та сільрад рекомендовано розробити механізм компенсації громадянам пільгових категорій витрат за пільгові перевезення або скористатися досвідом Музиківської ОТГ.
Доручено знайти кошти в бюджетах на 2018 рік Білозерській РДА, головам ОТГ та сільським радам на фінансування пільгових перевезень громадян територіальних громад на приміських автобусних маршрутах. Ще торік з ініціативи облдержадміністрації було укладено меморандум із перевізниками щодо захищених категорій пільгових перевезень, яким першочергово надано право безкоштовної поїздки. Серед них учасники бойових дій, учасники АТО, інваліди війни та діти-сироти.