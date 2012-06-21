У приморському Маріуполі готуються до проведення міжнародного фестивалю «Маріупольська книжкова толока». Подібний захід його організатори свого часу вже проводили у Запоріжжі, а тепер вирішили охопили ним і прифронтову Донеччину. «Ми хочемо довести, що Маріуполь – це центр культури і туризму. Ще прагнемо підтвердити, що тут безпечно і що місто активно розвивається», - каже директор фестивалю Ігор Гармаш.
Дводенна книжкова толока відбудеться на території тутешнього спортивного комплексу «Іллічівець», де будуть працювати більше десятка різноманітних локацій із цікавими презентаціями, майстер-класами, літературними читаннями, музикальними і літературними театральними постановками. Участь у фестивалі вже підтвердили чимало видавництв з Харкова, Запоріжжя, Львова та інших міст України, сучасні письменники, літературознавці, фахівці Українського інституту книгу. Для малих відвідувачів працюватиме дитячий простір «Книголісся», а для підлітків – майстер-класи з робототехніки.