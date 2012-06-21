Використовуючи космічний телескоп «Hubble», астрономи отримали знімок двох галактик, які знаходяться в стадії злиття і показують приблизну картину того, що очікує в майбутньому Чумацький Шлях і нашу сусідку галактику Андромеду.
«Компоненти галактичного дуету, відомого як UGC 2369, знаходяться в стадії взаємодії, тобто їх взаємне гравітаційне тяжіння змушує галактики підходити одина до одної все ближче і ближче, в результаті чого їх форми спотворюються. Крім цього на знімку можна побачити тонкий міст з газу, пилу і зірок, що з'єднує між собою компоненти системи і є наслідком «витягування» їх матеріалу в міжгалактичному просторі », – йдеться у прес-релізі.
Взаємодія зі своїми сусідами – звичайна справа для більшості галактик. У більших галактик, таких як Чумацький Шлях, злиття відбуваються зі значно меншими, так званими карликовими галактиками.
Однак раз у декілька мільярдів років може відбуватися більш важлива і значуща подія. Вчені прогнозують, що нашу рідну галактику Чумацький Шлях таке потрясіння очікує приблизно через чотири мільярди років, коли вона зустрінеться зі своєю більшою сусідкою, галактикою Андромеди. Згодом вони, швидше за все, зіллються в одну структуру, яку називають Млекомеда.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»