Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



У Маріуполі, окрім того, що небо щедро розфарбовують у темні кольори чорні труби відразу двох металургійних підприємств-велетів, працюють ще й інші виробництва, серед яких, приміром потужний Маріупольський морський торговельний порт. Саме на таку промислову особливість міста вирішили звернути увагу організатори арт-проєкту «Post Most», організувавши минулого року виставку робіт маріупольських художників. А тепер на виставці «Post Most 2.0» будуть представлені 20 робіт місцевих майстрів палітри і пензля, що запропонують відвідувачам зображення іншого Маріуполя — не індустріального.

За словами ініціатора арт-проєкту Олени Українцевої, цього року художникам запропонували попрацювати над тим, аби показати місто з іншого боку. Тим більш, що у приморському місті є безліч місць для чудових пейзажів, пам’ятних історичних місць чи просто затишних симпатичних куточків. Над цим і працювали живописці протягом року, готуючи виставку. А оцінку їх творчості невдовзі зможуть дати відвідувачі, серед яких жителі Маріуполя та його гості.