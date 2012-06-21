Ніжно-рожевим цвітом сакур почали наповнюватися вулиці Ужгорода: на них одна за одною почали розквітати сакури. Через холодну весну японські вишні, які є родзинкою обласного центру Закарпаття, почали розпускатися трохи пізніше, ніж зазвичай. Однак протягом останніх трьох днів, коли температура повітря в Ужгороді постійно переходила позначку двадцять градусів, ці дерева наздогнали відставання, ввійшовши в звичний «робочий графік».
Першими вкриваються рясним квітом старі дерева. Проте разом із ними вже незабаром радуватимуть рожевими суцвіттями і молоді, а також висаджені минулого року сакури, подаровані ужгородцям Посольством Японії в Україні торік.
Загалом в Ужгороді росте кілька тисяч сакур, і їхня кількість постійно збільшується. Так, минулого року та нинішньої весни в місті висадили понад 170 дерев японської вишні; їх і далі продовжують висаджувати. Загалом за попередні два роки у місті над Ужем висадили дерев більше, ніж за попередні два десятиліття.
Під час цвітіння цих казкових дерев в обласному центрі Закарпаття пройде фестиваль «Сакура Фест». Він розпочнеться 18 квітня і триватиме до 6 травня. До Ужгорода з’їдуться туристи з багатьох куточків нашої країни та з-за кордону. Для них підготовлено «транспортний» подарунок – додаткові потяги з Києва, запроваджені «Укрзалізницею» на час травневих свят. А вчора проханням додати для туристів ще один потяг, який прибув би до обласного центру Закарпаття в 20-их числах квітня, звернувся голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. Відомо, що сьогодні практично всі місця в готелях на наступні 2 тижні заброньовані.
У рамках цьогорічного «Сакура фесту» вперше проводитимуться «Дні нового національного кіно». Вдруге відбудуться фестивалі камерних вистав «Під цвітом сакури» і рожевого вина. Вшосте радуватиме глядачів міжнародний фестиваль «Музика без кордонів», ввосьме – сучасної духовної музики. На ужгородців чекають фестивалі вогню та шоу-програм, правильного відпочинку для всієї родини. Пройдуть традиційні міжнародні танцювальні змагання зі спортивного танцю «Uzhgorod open» та хіп-хопу, численні і різноманітні спортивні змагання, ігри КВН, «Лабораторія творчості» та багато інших заходів.