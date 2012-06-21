Європейський дизайн-центр Hyundai у співпраці з Європейським інститутом дизайну (IED) розробив концептуальний електричний баггі, який може перетворюватися в гідроцикл. Концепт під назвою Kite вперше показали на автосалоні в Женеві.
Hyundai Kite не має ні дверей, ні даху, ні вікон. Повідомляється, що в довжину машина досягахє 3 745 міліметрів і має висоту 1 455 мм.
Концепт оснащено чотирьма електродвигунами (по одному в кожному колесі), а також гідротурбіною для руху у воді. За ідеєю розробників, двомісний баггі може трансформуватися в одномісний гідроцикл, проте яким чином це буде здійснюватися, не повідомляється.
Hyundai продемонструвала Kite на автосалоні в Женеві. Це всього лише концепт, і ймовірно, компанія не планує випускати серійну модель, повідомляє The Verge.