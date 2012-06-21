Корейська компанія Hyundai представила спортивну версію седана Elantra N Line.
Як йдеться у пресрелізі компанії від звичайного седана Elantra новинка відрізняється іншими бамперами, широкими гратами радіатора, великим повітрозабірником і оригінальними 18-дюймовими легкосплавними дисками. У салоні встановлено рульове колесо з металевими спицями та спортивні сидіння з шкіряними валиками бічної підтримки.
Автомобіль отримав 1,6-літровий бензиновий турбодвигун потужністю 201 к. с. в поєднанні з шестиступінчастою механічною або семиступінчастою роботизованою коробкою передач з подвійним зчепленням (DCT). Інженери Hyundai вдосконалили низку налаштувань підвіски Elantra N Line, зробивши її більш жорсткою для кращої стійкості.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»