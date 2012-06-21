На Херсонщині деякі фермерські господарства вирощують енергетичні культури, тобто швидкоростучі дерева або рослини, що їх використовують як паливо.
Як зазначає провідний агроном Херсонського державного аграрного університету Ірина Мазурук, популярності набуває павловнія повстиста. «Це перспективна для використання на біомасу культура, — зазначає агроном. — Вона має й іншу назву — дерево фенікс через здатність добре відновлюватися від кореневої системи. Для енергетичної культури це важлива риса, бо вона може п’ять разів відновлюватися й давати врожай».
Подарував саджанці вишу його випускник, який зацікавився темою енергетичних культур і став вирощувати їх у себе у фермерському господарстві «Пшеничка».
Як зазначає фермер Олексій Пшеничний, ідея вирощувати енергетичні культури виникла у зв’язку з необхідністю опалювати теплиці. Нині у господарстві 80 рослин павловнії, згодом планують досаджувати. Переваги її в тому, що вже на другий-третій рік рослина дає матеріал, висаджувати її можна просто з насіння, а на восьмий рік дерево сягатиме десяти метрів заввишки і майже у пів метра завтовшки. Олексій переконаний, що за такими енергетичними рослинами майбутнє, адже це альтернативний вид палива.