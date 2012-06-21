Група студентів Рівненського державного гуманітарного університету повернулася з педагогічної практики у гімназіях німецького міста Любек федеральної землі Сілезія-Гольштайн. Це поки що єдиний університет в Україні, що завдяки підтримці членів Ротарі-клубу міста Любека та Міжнародного німецького товариства з питань освіти та культури має можливість такої співпраці.
— Не заборонятиму дітям говорити німецькою з помилками, інакше вони ніколи не навчаться спілкуватися правильно. До речі, це дасть змогу скоротити дистанцію між учителем та учнями, яка в Україні ще доволі значна. А ось у німецьких гімназіях зовсім нема авторитаризму, там діти цілком довіряють наставникам: нам на таку довіру ще треба попрацювати в новій українській школі, — такий головний висновок зробила після практики студентка-випускниця Ольга Шевчук.
Тож вона щиро радить молодшим колегам вивчати німецьку, адже Німеччина відкрита для спілкування, звідти можна брати найкращі практики викладання й повертатися, щоб швидше змінити Україну.
— Другий рік поспіль ми відправляємо на практику до Німеччини, можливо, не зовсім упевнених у собі студентів, а повертаються збагачені новими методиками та професійним досвідом ментально інші люди, — каже декан факультету іноземної філології РДГУ професор Галина Ніколайчук. — Найкращі з них поповнюють лави викладачів альма-матер, працюють у школах та гімназіях області та України. І це лише один із прикладів, як наші студенти відчиняють вікно в Європу.
До 25-річчя факультет підійшов із багатовекторними міжнародними контактами. Маємо три сучасні центри: з вивчення німецької, що створений і діє за підтримки Гете-інституту в Україні, французької — за підтримки Посольства Франції, й англійської мов. Факультативно наші студенти вивчають іспанську, італійську і, звичайно ж, польську. Додайте до цього подвійну магістратуру у французьких вишах, участь у проекті British Councel, інші ініціативи, що формують нового вчителя для нового освітнього простору в Україні.
Одне слово, тут постійно ставлять перед собою високу мету і впевнено прямують до неї. Кажуть: якщо робити саме так, здійсняться навіть найсміливіші мрії. Про мрії ж рівненських студентів гостинним німцям тепер нагадує прапор України, який вони підняли на узбережжі Балтійського моря.