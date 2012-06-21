Оригінальну «Школу лісника» просто неба відкрили у Роменському лісгоспі на Сумщині. Упродовж червня — серпня сюди можна приходити на екскурсію, спілкуватися із друзями, відкривати для себе зелений світ лісу.
Як розповів директор Роменського лісгоспу Олег Салов, стало доброю традицією на початку літніх канікул приймати численних екскурсантів — учнів місцевих шкіл, учителів, жителів міста та його гостей, яких цікавить лісовий світ. Ось і вирішили спрацювати на випередження — облаштували в дендропарку окремий клас, у якому немає ні вікон ні дверей і куди можуть прийти всі охочі. Тут встановлено столи, парти, стільці, є розмаїтий інформаційний матеріал. Тож, завітавши до лісового класу, можна не тільки з користю провести час, а й відпочити, поспілкуватися, пересидіти спеку тощо. Уже відбувся перший урок, на якому лісівники розповіли про ліс, деревні породи, флору і фауну. Першими слухачами стали учні початкових класів першої та другої роменських загальноосвітніх шкіл.