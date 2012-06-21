Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Доволі несподіваний випадок трапився нинішнього літа у практиці Головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області.
До фахівців звернулася сумчанка, яка в одному з ювелірних магазинів обласного центру за майже 10 тисяч гривень придбала золоту обручку з діамантом.
Невдовзі після покупки помітила, що коштовний камінець закріплений абияк і хитається, тож і звернулася до магазину, бо мала гарантійний талон від виробника терміном 18 місяців.
У магазині прийняли обручку й претензії і вже за якийсь тиждень відрапортували, що недолік усунуто і власниця може забрати покупку.
Оглянувши обручку, сумчанка зрозуміла, що ніхто не ремонтував її прикрасу, бо вставка так само хиталася. Відповідно повторно зажадала усунути недолік.
Ось тут і почалася тяганина.
Сумчанка добивалася, аби їй повернули відремонтований виріб у визначений гарантійними зобов’язаннями термін, а магазин узявся водити її за носа.
Водив доти, доки до працівників прилавку прийшли спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області, до яких звернулася споживач, і зажадали від них відповідних пояснень.
Допомогло. Невдовзі ювеліри не тільки повернули обручку, яку справді якісно відремонтували, а ще й сплатили сумчанці 2677 гривень пені, яка «набігла» за прострочений термін ремонту.