Третій рік поспіль жителі Рівного мають можливість подавати проекти до громадського бюджету. Втім, родзинка цьогорічного регіонального бюджетного процесу в тому, що пропозиції приймають навіть від 14-річних рівнян.
«Ми в постійному відкритому діалозі з городянами та громадськими організаціями, — каже секретар Рівнеради Сергій Паладійчук. — Вони ж таки й запропонували зміни до положення про громадський бюджет: кажуть, саме підлітки креативно мислять і, до того ж, не мають самоцензури. Тож чудово можуть прислужитися рідному місту. Втім, віковий ценз для голосування за проекти залишився незмінним — від 16 років.
Зате сам громадський бюджет зріс із 10 до 15 мільйонів гривень. При цьому сума на реалізацію малого проекту не повинна перевищувати 250 тисяч, великого — 1,5 мільйона. Для перемоги малі проекти мають набрати 300 голосів рівнян, великі — 500. Подача цьогорічних заявок статує 15 квітня й триватиме до 29 травня, а голосуватимуть наприкінці вересня. Як і раніше, в двох пунктах — у ЦНАПі або ж у міськвиконкомі. А ще — в інтернеті.
Участь громади в розподілі бюджетних коштів через актуальні ідеї — гарний інструмент співпраці. Скажімо, в сусідній Польщі громадські бюджети значно більші й, відповідно, співпраця з громадським сектором інтенсивніша. З проектів, які перемогли в попередні роки, в Рівному вже втілено такі: «сонячні дерева», з допомогою яких можна підзарядити мобільні гаджети, дитячі майданчики, пункти стерилізації котів та собак і низка інших.