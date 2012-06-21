Глава Spacex і Tesla Ілон Маск пообіцяв випустити новий ще більш дешевий електромобіль в найближчі три роки. При цьому, за словами мільярдера, ця модель буде безпілотною.

Так, якщо вірити словам Маска, його компанія до кінця 2023 роки представить і налагодить випуск по-справжньому привабливих автомобілів, вартість яких складе 25 тисяч доларів. З урахуванням того, що на момент появи у продажу новинки, технології безпілотного керування автомобілями значно просунуться, глава Tesla також заявив про повне безпілотне управління майбутнім недорогим електромобілеи.

Відзначимо, що напередодні відбувся захід під назвою Tesla Battery Day. Очікувалося, що в його рамках буде представлена нова технологія батарей, за допомогою якої автомобілі компанії зможуть проїжджати ще більші відстань без підзарядки. На жаль, цього так і не відбулося, що призвело до падіння вартості акцій Tesla на біржі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»