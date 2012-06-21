Новий електрокар Tesla вартістю не дорожче 25 тисяч доларів отримає різні версії в Китаї і Європі

Компанія Tesla Motors розробить дві відносно бюджетні моделі, одна з яких буде призначена для ринку Китаю, а другу створеноспеціально для Європи. Про це в своєму Twitter написав глава американської марки Ілон Маск.

Раніше керівник Tesla заявив, що протягом наступних трьох років компанія випустить доступний електрокар вартістю не дорожче 25 тисяч доларів. Для порівняння, нині ціни на найдешевший автомобіль Tesla – седан Model 3 – стартують з позначки 38 тисяч доларів.

Така ціна нового електрокара стала можливою завдяки істотному зниженню собівартості акумуляторів. Глава Tesla зазначив, що новинку оснастять батареями нового типу, які дозволять проїхати без підзарядки до 320 кілометрів, і інноваційною електромеханічною трансмісією.

Автомобілі будуть випускати як на підприємстві Tesla в Шанхаї, так і на новій європейській «Гігафабриці», яку зараз будують в Берліні. Маск заявив, що на кожному з заводів будуть збирати «оригінальні машини», які будуть відрізнятися один від одного.

Вперше про доступний електрокар Tesla заявила на початку 2020 року, коли американці опублікували у себе на сайті дизайн-скетч невідомої моделі. Тоді повідомлялося, що компанія планує розробити компактний електричний хетчбек, який будуть випускати в Китаї, але при цьому відправлять на глобальний ринок.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»