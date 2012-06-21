Україна не змінюватиме закон про освіту, щоб задовольняти вимоги тих чи тих країн. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску в Бухаресті: «Коли закон про освіту було ухвалено, Венеціанська комісія Ради Європи висловила зауваження до нього. Україна внесла зміни й виконала рекомендації Венеціанської комісії. Ми не плануємо більше змінювати цей закон, щоб задовольняти вимоги тих чи інших країн». Водночас Київ налаштований забезпечити імплементацію закону про освіту таким чином, щоб інтереси України та Румунії було обопільно захищено.
«Для мене румунська меншина в Україні — наше надбання, і тому ми працюватимемо таким чином, щоб румуни в Україні залишалися румунами, але при цьому були українцями та були інтегрованими в наше суспільство, — підкреслив очільник МЗС, додавши, що перехід на нову систему освіти для шкіл, зокрема з румунською мовою викладання, перенесено на 2023 рік. — Маємо менш ніж три роки, щоб забезпечити адаптацію шкіл».