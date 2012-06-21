За даними Державної служби статистики, у 2017 році в Україну було ввезено агропродукції на понад 4,6 млрд дол. США. Це на 9,5% більше, ніж торік, коли імпорт продовольчої продукції склав майже 4,2 млрд дол. США, поінформував заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», член-кореспондент НААН Микола Пугачов.
За його словами, основними постачальниками сільськогосподарської продукції до України другий рік поспіль є країни – члени ЄС. Вартість поставок з Європи минулого року збільшилася з 1941 млн дол. США 2016 року до 2274 млн торік. Частка європейських країн склала близько половини вітчизняного імпорту продовольства – 48,9%.
Майже вдвічі менше – 941 млн дол. США (20,2% українського імпорту сільгосппродукції) – припадає на країни Азії. Поставки з решти регіонів значно менші. Імпорт з Латинської Америки сягнув 391 млн дол. США (8,4%), Африки – 237 млн дол. (5,1%). Обсяги поставок з країн СНД за вартістю скоротилися порівняно з 2016 роком на 5,4% – до 157 млн дол. США (3,4% у загальному імпорті продовольчої продукції). Обсяги імпорту зі Сполучених Штатів Америки становили 194 млн дол. США.
До України продовольча продукція ввозилась у 2017 році переважно з Польщі (457 млн дол. США) та Німеччини (445 млн дол.), а також з Туреччини (301 млн), Франції (209 млн), Італії (198 млн), Нідерландів та Індонезії (по 176 млн), Норвегії (149 млн дол. США) та Іспанії (128 млн дол. США). Разом із США ці країни забезпечили понад 52% від загальних вартісних обсягів імпорту продовольчої продукції в Україну
У 2017 році у товарній структурі імпорту продовольчої продукції в Україну традиційно левова частка припадала на плоди, переважно цитрусові, банани та горіхи – 477 млн дол. США, зауважив експерт.
На другому місці за обсягами закупівель – 455 млн дол. США – риба та ракоподібні. Обсяги імпорту продукції цієї групи продуктів, в якій переважає морожена риба, збільшилися проти 2016 року майже на 11%.
До трійки лідерів також увійшли тютюн та вироби з нього. Їх було закуплено за кордоном на суму 403 млн дол. США. Імпорт насіння олійних культур – за рахунок насіння соняшнику – склав 309 млн дол. США. Кави і чаю закупили за кордоном на 194 млн дол. США, а етилового спирту – на 182 млн. Ці продукти сформували торік трохи більше половин вартості імпорту агропродукції до України, передає agro-yug.com.ua.