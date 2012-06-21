Активність експорту живих свиней до Грузії у першому кварталі 2018-го суттєво знизилася. Про це повідомляють в Асоціації «Свинарі України» з посиланням на дані ДФСУ та ДССУ.
Так, згідно з актуальними даними щодо зовнішньої торгівлі упродовж січня-березня 2018-го вітчизняні свинарські господарства вивезли 0,3 тис. т живих свиней проти 0,65 тис. т свинини живою вагою за відповідний період минулого року. У грошовому еквіваленті експорт скоротився майже вдвічі та склав 430 тис. дол. США.
Імпорт живих свиней, навпаки, активізувався – щоправда, за рахунок закупівлі молодняка. Упродовж І-го кварталу вітчизняні господарства витратили на закупівлю гібридного та чистопорідного молодняка 829 тис. дол. США чи в 5,7 разів більше ніж рік тому. «Це свідчить про покращення настроїв серед операторів галузі та їх позитивну оцінку перспектив розвитку», — коментують в аналітичному відділі АСУ.
Зауважимо, що така імпортна активність на тлі послабленої експортної торгівлі живцем свиней збільшило від’ємне значення зовнішньоторгового сальдо по цій товарній позиції. Станом на 31 березня 2018 р. цей показник становить мінус 399 тис. дол. США.