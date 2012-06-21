Більшість з нас знає про небезпеку, пов’язану із зайвою вагою. Але виявилося, що брак маси також може негативно вплинути на людський організм.
Щоб розібратися, якою має бути ідеальна вага, представники науки провели дослідження.
Добровольцями погодилися стати 300 тисяч осіб – чоловіків і жінок віком від 40 до 69 років. Експерти вели спостереження за учасниками протягом п’яти років. Вони аналізували спосіб життя добровольців, їхній раціон, звички та зміни у вазі.
З’ясувалося, що люди, в яких маса тіла нижча за показник 18,5 (цифра характерна для недостатньої ваги), більше схильні до захворювань серця та судин у порівнянні з іншими.
На думку науковців, найоптимальніший індекс маси тіла – 22-23. Якщо ці показники вище норми, то ризик зіткнутися з погіршенням здоров’я збільшується. Як і у випадку з недостатньою вагою, можуть виникнути небезпечні захворювання серцево-судинної системи.
Як вирахувати індекс маси тіла?
Необхідно кількість кілограмів маси поділити на квадрат зросту в метрах. До прикладу, ІМТ для людини зі зростом 180 см (1,8 м) та вагою 80 кг, складе 18,69.
Формула: 80: (1,8*1,8) = 24,7. Показники вище 25 – надмірна вага, а вище 30 – це вже ожиріння.
Важливо протягом свого життя контролювати індекс маси тіла та дотримуватися ідеальної норми, не допускаючи коливань в ту або іншу сторону.