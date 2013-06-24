У грудні 2025 року по відношенню до листопада 2025 року індекс споживчих цін становив 100,2%, за 2025 рік у цілому – 108,0%, за період січень 1998 року – грудень 2025 року – 2528,7%.

Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:

(відсотків)