У січні 2026 року щодо грудня 2025 року індекс споживчих цін становив 100,7%, за період січень 1998 року — січень 2026року— 2546,4%.

Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:

(до попереднього місяця; відсотків)

Позиція Січень 2026 Січень 2025 Індекс споживчих цін 100,7 101,2 Продукти харчування та безалкогольні напої 100,8 101,2 Продукти харчування 100,8 101,1 Хліб і хлібопродукти 101,0 101,4 Хліб 100,7 102,1 Макаронні вироби 100,2 99,2 М’ясо та м’ясопродукти 98,9 101,0 Риба та продукти з риби 101,7 100,9 Молоко, сир та яйця 98,9 97,7 Молоко 100,8 101,0 Сир і м’який сир (творог) 100,6 101,9 Яйця 92,3 76,9 Олія та жири 99,6 101,7 Масло 98,2 101,5 Олія соняшникова 101,0 102,8 Фрукти 102,5 101,0 Овочі 114,7 105,5 Цукор 98,7 99,4 Безалкогольні напої 100,6 102,2 Алкогольні напої, тютюнові вироби 101,1 101,6 Одяг і взуття 95,2 94,5 Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 100,1 100,2 Утримання та ремонт житла 100,6 100,7 Водопостачання 100,0 100,7 Каналізація 100,0 100,6 Послуги з управління багатоквартирними будинками 100,9 100,5 Електроенергія 100,0 100,0 Природний газ 100,0 100,0 Гаряча вода, опалення 100,0 100,0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 100,1 100,2 Охорона здоров’я 100,4 101,7 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 99,8 101,9 Амбулаторні послуги 101,6 101,5 Транспорт 101,2 101,4 Паливо та мастила 101,4 102,1 Транспортні послуги 101,3 102,3 Залізничний пасажирський транспорт 101,0 100,5 Автодорожній пасажирський транспорт 101,3 102,5 Зв’язок 104,3 109,1 Відпочинок і культура 100,4 100,1 Освіта 100,4 100,5 Ресторани та готелі 100,9 101,2 Різні товари та послуги 101,7 102,7

1Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Індекси споживчих цін за регіонами у січні 2026 року

(відсотків)

Регіон До попереднього місяця Україна 100,7 Вінницька 100,5 Волинська 100,5 Дніпропетровська 100,9 Донецька 100,7 Житомирська 101,0 Закарпатська 100,9 Запорізька 100,2 Івано-Франківська 100,4 Київська 100,7 Кіровоградська 100,7 Луганська 100,7 Львівська 100,5 Миколаївська 100,8 Одеська 101,0 Полтавська 100,7 Рівненська 100,9 Сумська 100,0 Тернопільська 100,8 Харківська 100,7 Херсонська 100,7 Хмельницька 100,9 Черкаська 100,3 Чернівецька 100,6 Чернігівська 100,7 м. Київ 100,8

1Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Джерело:

Державна служба статистики