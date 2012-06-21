У липні інфляцію стримувало насамперед сповільнення зростання цін на продукти харчування за рахунок збільшення вітчизняної й імпортної пропозиції, йдеться в повідомленні пресслужби НБУ. У річному вимірі споживча інфляція залишилася на рівні попереднього місяця і становила 2,4%. Вона очікувано перебувала нижче від цільового діапазону 5% ± 1 в.п. і виявилася трохи нижчою за прогноз. Базова інфляція не змінилася порівняно з червнем і становила 3,0% р/р (рік до року).
Темпи зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки сповільнилися до 3,5% зокрема через слабкий попит на дорожчі вироби. Натомість прискорилося зростання вартості медичних послуг і ліків. Сповільнилося падіння цін на непродовольчі товари до 1,1% р/р. Це зумовлено липневим ослабленням гривні й реалізацією відкладеного попиту, повідомляє УНІАН.
Подальше поступове пожвавлення споживчого попиту й економічної активності під впливом м’якої монетарної політики НБУ і фіскальних стимулів уряду сприятимуть поверненню споживчої інфляції в межі цільового діапазону 5% ± 1 в.п.