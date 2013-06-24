Міністерство оборони офіційно ввело в експлуатацію у Збройних силах України інформаційну систему «Бюджет». Цей механізм об’єднує в захищеному цифровому середовищі головні дані про планування та використання фінансових ресурсів у Міноборони й ЗСУ. Вона оперативно показує, скільки коштів у війську передбачено, використано та залишилося. Це дає змогу швидко помічати затримки, коригувати плани, реагувати на неефективне використання ресурсів.

Позитивні зміни системи «Бюджет» для ЗСУ: Генштаб та інші органи військового управління більше не чекають паперових звітів — дані про використання коштів у частинах доступні онлайн станом на вчора; командування бачить повну картину витрат і їхньої динаміки у всіх підпорядкованих частинах: значно менше ручної роботи та затримок, які раніше ускладнювали планування.

Система забезпечує планування видатків для всіх розпорядників бюджетних коштів — від департаментів до військових частин.

«Тепер інформація про використання бюджетних коштів у Міноборони та ЗСУ завжди актуальна та зібрана в єдиному місці. Жодних очікувань квартальних звітів, жодних затримок і сліпих зон — все своєчасно і прозоро. Створюємо сучасне ядро управління оборонними ресурсами, і «Бюджет» — його ключовий фінансовий компонент»,—наголосив міністр оборониДенис Шмигаль.

Усі командування та Державна спеціальна служба транспорту працюють у системі «Бюджет» з початку 2025 року. Тепер її впроваджують у військових частинах, і вжепонад 60% розпорядників коштів користуються нею.

Інформаційна система «Бюджет» побудована на компонентах SAP — програмного забезпечення для управління ресурсами на основі даних, яке використовують понад 90% армій НАТО, і пройшла всі технічні, безпекові та документальні перевірки, передбачені нормативними вимогами.

Джерело:

Міністерство оборони